AUTISMO Dalla Metrocity contributi alle famiglie

R. & P.

Comunichiamo con orgoglio che grazie al tempestivo intervento dell’Associazione Adda sono state recepite PRONTAMENTE le modifiche inerenti l’AVVISO PUBBLICO per famiglie con lo spettro autistico. Grazie al Consigliere Delegato alle Politiche Sociali avv Domenico Mantegna e al Dirigente Dott Stefano Maria Catalano,verranno EROGATE dei Contributi senza limite di eta’(Perche’ l’Autismo e’ una condizione che dura per tutta la vita).Rimosse alcuni parti del bando iniziali ci dichiariamo disponibili a guidare le famiglie nella richiesta.L’impegno preso dalla Città Metropolitana e’ quello per il prossimo anno coinvolgerci e aumentare le risorse che in linea di principio devono coprire il gap non garantito dal servizio pubblico.

Ci pregiamo di comunicare inoltre che,MAI nella storia della Istituzione delle Provincie ci e’ stato un intervento del genere ed essendo la prima volta e’ giustificabile qualche errore che PRONTAMENTE e’ stato eliminato!

Vito Crea-Presidente Adda