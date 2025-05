R. & P. nota del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

CROTONE – Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone esprime profonda preoccupazione per l’aumento delle tariffe aeree applicate da SkyAlps sulla tratta Crotone-Roma, che penalizza i cittadini non residenti in Calabria e non rientranti nelle categorie aventi diritto alle tariffe agevolate.

Secondo quanto riportato dal sito della compagnia aerea le tariffe sono state ritoccate al rialzo di quasi 20 euro a tratta, arrivando a 131 euro per un biglietto di sola andata Roma-Crotone mentre il Crotone-Roma ha un costo di 91.38 per passeggero non residente. Purtroppo, per questi cittadini che hanno la residenza nella capitale venire a Crotone comporterà un costo di quasi 232.38 euro, non certo un prezzo accessibile considerando che il volo è stato ottenuto grazie ai 13 milioni di euro della continuità territoriale.

Le tariffe agevolate, infatti, sono riservate esclusivamente ai residenti in Calabria, ai lavoratori abituali a Crotone (previa autodichiarazione), agli studenti universitari fino a 27 anni, ai minori tra i 2 e i 21 anni, agli anziani sopra i 70 anni e alle persone con disabilità con invalidità pari o superiore all’80%.

Tale aumento del costo dei biglietti limita fortemente le opportunità di collegamento per i cittadini non residenti verso il nostro territorio, rappresentando un serio ostacolo allo sviluppo economico e sociale dell’intera provincia.

Il Comitato ha, pertanto, segnalato la questione a SkyAlps affinché si possa tornare almeno alle precedenti tariffe auspicando un confronto costruttivo e trasparente con la compagnia aerea e permettendo a questo volo con un load factor molto basso di poter decollare.