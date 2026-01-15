R. & P.



CAULONIA – L’Amministrazione comunale di Caulonia esprime profonda indignazione per l’atto vandalico verificatosi nelle ultime ore sul lungomare cittadino, dove alcune panchine di recente installazione — ancora in fase di posizionamento definitivo — sono state danneggiate da ignoti.



Un gesto grave, che colpisce non solo il patrimonio pubblico ma anche il senso civico e il rispetto della comunità cauloniese, impegnata in un percorso di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

Il Sindaco Francesco Cagliuso interviene con fermezza sull’accaduto, sottolineando la gravità dell’episodio: <<Mentre lavoriamo alacramente per rendere servizi e risolvere problemi in questo paese, e mentre ci avviciniamo al

completamento di una parte del lungomare, con la ditta impegnata negli ultimi interventi, purtroppo registriamo questi bruttissimi segnali di inciviltà. Le panchine, ancora solo poggiate e in attesa di essere posizionate definitivamente, sono già state vandalizzate. È un gesto deplorevole che tutta l’Amministrazione condanna con forza. Prendiamo nettamente le distanze da questi comportamenti incivili e ci sentiamo profondamente mortificati>>.



L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel proseguire i lavori di riqualificazione e nel tutelare gli spazi pubblici, patrimonio di tutti i cittadini. Contestualmente, invita la popolazione a collaborare segnalando eventuali

comportamenti sospetti e contribuendo alla salvaguardia del bene comune. Il Comune confida nel senso di responsabilità della comunità cauloniese e auspica che episodi simili non si ripetano, affinché gli sforzi in atto per migliorare il territorio

possano essere pienamente condivisi e rispettati.