ATTO INTIMIDATORIO CONSIGLIERE CATALANO La solidarietà del sindaco Fragomeni

“Esprimo solidarietà e vicinanza al consigliere Catalano ed ai suoi familiari. Il vile atto intimidatorio, perpetrato ai suoi danni,non passerà in silenzio. Siderno tutta condanna gesti simili ed isolerà questi pochi vigliacchi. Sono certa che le forze dell’ordine faranno piena luce sul grave fatto accaduto, mi sono subito attivata presso gli organi competenti. Chi immagina di condizionare la vita civile, non avrà spazio, non gli daremo tregua. Siderno, unita, vincerà la battaglia per la libertà e la democrazia”.

Così Mariateresa Fragomeni, sindaco di Siderno.