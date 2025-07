La squadra di calcio femminile di Locri è in trattativa col mister locrese.

R. & P.

LOCRI – La prima stagione è appena passata, è stata un’annata molto importante per conoscere il mondo femminile di calcio, il livello e le ragazze appassionate. Il bilancio è positivo ed adesso, in questo primo anno la società locrese ha partecipato a ben quattro campionati (vincendone addirittura uno fino a diventare anche campioni regionali) ed un torneo internazionale under15 (vincendolo), e si è già a lavoro per programmare la nuova annata con l’idea di creare uno sviluppo rispetto alla precedente. Per questo i due maggiori fautori del progetto femminile Carlo Alia e Ferdinando Armeni stanno già da tempo delineando il futuro, primo tassello, trovare la panchina per la prima squadra, la società ha individuato la figura di Peppe Alia come possibile mister.

L’Athena Nike punta in grande, Peppe Alia non ha bisogno di presentazione sportive, un conoscitore di calcio valido che col suo acume tattico e tecnico potrà far crescere l’asset in campo e creare una identità sportiva alle ragazze del Locri.

La trattativa è in atto, ancora non c’è l’accordo ma c’è tanta fiducia nell’ambiente per la firma, mister Peppe Alia sembrerebbe ben disposto ad iniziare questa nuova avventura nel femminile, ha vinto ovunque e soprattutto ha cresciuto tanti ragazzi, adesso speriamo che anche il mondo femminile potrà accrescere con il suo valore. Prossimamente ci saranno più notizie in merito.