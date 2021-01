ASSOLUZIONE DI OLIVERIO Il plauso e la soddisfazione di Mariateresa Fragomeni

R. & P.

Siderno, 5 gennaio 2021 – “Sono soddisfatta dell’assoluzione di Mario Oliverio. Ho sempre creduto nella sua innocenza e ho avuto fiducia nella giustizia, che confermo essere stata ben riposta, come evidenzia la decisione della Procura di Catanzaro. Rimane però il rammarico per la “gogna mediatica” e il fango gettato sull’esperienza di Governo del centro-sinistra calabrese guidato dall’ex Presidente. Ombre che hanno offuscato non solo la Presidenza, ma l’intera amministrazione, investendo tutti i cittadini che avevano votato per quel Governo. Dal canto mio sono fiera di aver sempre sostenuto, anche come Assessore, una persona che ritenevo e ritengo tuttora, senza macchia. Ora è il momento di superare l’accaduto, restituire a Oliverio il valore della sua persona, il senso di limpidezza e onestà della sua condotta, messi in discussione dall’amara vicenda appena conclusa e gettare finalmente nuove basi per il futuro della Calabria – Così la Candidata a Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni.