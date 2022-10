ASSOCIAZIONISMO Venerdì la prima riunione della neo eletta Consulta del Comune di Siderno

Redazione – Il prossimo 28 ottobre, alle ore 17,30 (la seconda convocazione è prevista alle ore 18) si riunirà per la prima volta la nuova Consulta delle associazioni del Comune di Siderno. Il primo incontro dell’organismo arriva dopo l’elezione del presidente Vincenzo Bruzzese, dei coordinatori di area, del Comitato di Collegio di presidenza e della segreteria. All’assemblea, fanno sapere dalla stessa consulta, parteciperà anche l’amministrazione comunale con il sindaco Mariateresa Fragomeni, gli assessori e i nuovi due rappresentanti: Carmelo Scarfò, per la maggioranza, Domenico Sorace, per la minoranza. All’assemblea sono stati invitati i rappresentanti di alcune nuove realtà associative del territorio.

Cinque i punti all’ordine del giorno cinque punti: intervento introduttivo e saluto del neo presidente Vincenzo Bruzzese e presentazione dei coordinatori delle Aree e del Comitato del Collegio di Presidenza; formazione gruppo di studio per la modifica del regolamento comunale della Consulta cittadina; richiesta riattivazione dello sportello Consulta cittadina; l’attenzione della Consulta al mondo della scuola.