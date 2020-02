ASSOCIAZIONE GENTE IN ASPROMONTE Domenica escursione a Canolo

di Redazione

L’Associazione Gente in Aspromonte ha organizzato per domenica 16 febbraio una nuova escursione e questa volta, la destinazione è ricaduta su Canolo.

Si tratta di un “itinerario che si snoda in zone ancora piuttosto selvagge ed estesi tratti di macchia mediterranea, ora alta ora bassa, che ogni tanto si apre in scorci panoramici mozzafiato, sia verso l’entroterra collinare che verso la costa. Un sentiero che rappresenta una bella avventura all’aria aperta ed offre indimenticabili panorami; è uno dei sentieri tra i più amati: quelli stretti dove si passa uno per volta”.

COME ARRIVARE:

Per chi proviene dalla Jonica, direzione Agnana, poi Canolo Vecchio, quindi, si prosegue verso la montagna per 3 km Contrada Malivindi.

Dalla Tirrenica: da Cittanova si risale verso Canolo Nuovo, per 3 km Contrada Malivindi

Il raduno è previsto domenica prossima alle ore 9,45 nel Piazzale centralina Enel presso Contrada Malivindi, mentre la partenza alle ore 10.