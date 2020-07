ASSOCIAZIONE COMMATRE Lunedì 6 luglio cerimonia di riapertura

R. & P.

L’Associazione CommaTre, dopo il periodo obbligatorio di chiusura per l’emergenza Covid-19, e dopo aver accertato che per quest’anno non sarà possibile fare la consueta colonia estiva a Marina di Gioiosa, riapre l’attività del Centro diurno per persone con handicap, con l’attivazione di diversi laboratori in cui verranno svolte attività ludico-ricreative, studio, inserimento sociale, sviluppo e valorizzazione delle capacità ed accrescimento dell’autonomia, il tutto nel pieno rispetto delle norme di protezione antivirus.

Il servizio svolto gratuitamente con il volontariato dei soci di CommaTre e la collaborazione di altri soggetti ed Associazioni, non sarà dedicato solo a diversabili di Gioiosa ma anche a quelli dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido e di altri paesi.

La cerimonia di riapertura e di presentazione del programma di attività, si terrà lunedì 6 luglio alle ore 17 presso la sede in C.da Madama Lena 39 (vicino Ufficio Moderno) piano terra.

Il Presidente

Simona Coluccio