ASSISTENZA DOMICILIARE Pubblicato il bando dell’Ambito Territoriale di Caulonia

L’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia in data 21 luglio ha pubblicato l’AVVISO PUBBLICO per l’erogazione i servizi di assistenza domiciliare, voucher per la frequenza di centri diurni autorizzati al funzionamento e accreditati e servizi di trasporto sociale – FNA 2015 in favore di soggetti non autosufficienti residenti nei comuni facenti parte dell’ATS.

Possono presentare istanza di partecipazione le famiglie residenti nell’Ambito che abbiano all’interno del proprio nucleo persone in condizione di non autosufficienza certificata dal possesso dei seguenti requisiti:

● Situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 5 febbraio 1992 n. 104), oppure certificato di invalidità al 100%;

● Residenza in uno dei 19 comuni ricadenti nell’Ambito;

● Non essere beneficiari di altri servizi previsti da progetti similari di assistenza e/o contributi economici erogati dall’ATS, ASP e/o Comuni.

Gli interventi previsti dall’Avviso saranno erogati secondo le seguenti modalità:

1. Servizio di Assistenza domiciliare SAD;

2. Servizio di trasporto sociale;

3. Frequenza di centri diurni regolarmente autorizzati al funzionamento.

L’accesso ai benefici è condizionato alla predisposizione di un Piano di Assistenza Individuale (PAI) a cura delle Assistenti Sociali in servizio presso l’Ambito distrettuale.

È possibile presentare domanda di partecipazione nel proprio comune di residenza fino al 19 agosto c.a., fermo restando che la stesura della graduatoria degli aventi diritto avrà carattere distrettuale.

Il Sindaco dell’Ambito Territoriale

Comune Capofila Caulonia

Avv. Caterina Belcastro