ASP DI REGGIO CALABRIA Riconosciuta la produttività del 2016, il plauso della Cisl-Fp

R. & P.

Con profonda soddisfazione la CISL FP ha accolto il certosino e proficuo lavoro dell’ASP di Reggio Calabria che ha finalmente definito la produttività dell’anno 2016.

Esisteva molto arretrato nell’ASP che a partire dal blocco 2010-2015, rimasto in attesa di essere definito con le somme congelate e a disposizione dei Lavoratori, vedeva gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, ancora senza la quantificazione e certificazione.

La posizione della CISL FP, ferma sulla linea dei diritti maturati dai Dipendenti dell’ASP, è stata rispettata e riconosciuta in ogni aspetto, considerando che col verbale del 15/05/2020 ogni obiezione sollevata dalla Scrivente Organizzazione Sindacale è stata accolta.

Anche se i tempi previsti per Aprile 2020 non sono stati rispettati, tenendo conto dell’emergenza mondiale e del ruolo delle Aziende Sanitarie nel contrasto della diffusione, si è compresa l’impossibilità di garantire la tempistica.

La CISL FP da atto della capacità, professionalità e disponibilità degli Uffici interessati alla procedura che hanno retto alla “volontà” della Direzione Strategica di dare risposte ai Lavoratori dell’ASP di Reggio Calabria, producendo tutto il lavoro malgrado i veti sull’assembramento e quindi alla possibilità di svolgere in modo tradizionale le trattative sindacali.

Il segnale insito nella possibilità di dare, anche se con molto ritardo, i giusti riconoscimenti ai Lavoratori, è ben più importante di quanto possa sembrare, poiché premia l’impegno della CISL FP che da anni conduce battaglie in merito ma dimostra che con la volontà di ripristinare i valori di un’ ASP abbandonata da anni, si trovano metodi utili a superare tutte le difficoltà e con la professionalità della Direzione Amministrativa, della Direzione Sanitaria e dell’Ufficio Risorse Umane, la Commissione Straordinaria può sperare di onorare il difficile compito cui è preposta.

Strada in discesa per il prosieguo che permetterà il recupero delle spettanze 2010-2015 e la continuazione che riparte dall’annualità 2017, con la possibilità di riconoscere altri importanti istituti come la Progressione Economica Orizzontale e Verticale e ogni possibilità contrattuale che era rimasta ferma alla data di accorpamento delle ex ASP n° 5 e A.S. Di Locri.

Un grande merito anche ai Lavoratori che negli anni di riferimento, nonostante l’abbandono delle varie direzioni e commissariamenti, hanno voluto e saputo dare comunque risposte all’Utenza e ancor oggi rischiano sulla propria pelle ogni insidia ed epidemia, il riconoscimento è sicuramente poco ma lascia ben sperare per il futuro.

La CISL FP è già in campo per ogni altro riconoscimento preannunciato, sempre al fianco dei Lavoratori, fiera di aver abbondantemente dimostrato che la forza delle idee e della difesa dei diritti dei Dipendenti, è frutto di posizioni a volte dure ma mai improntate sulle polemiche sterili che veicolano spesso interessi di parte, la CISL FP è un Sindacato di Prossimità, di Mediazione di sicura tutela di chi lavora e dev’essere sostenuto e incentivato.

Il Segretario Generale Il Segretario Generale Aggiunto

Vincenzo Sera* Giuseppe Rubino*