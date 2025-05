R. & P.

CATANZARO – L’USB Sanità dell’ASP di Catanzaro comunica che l’Azienda ha provveduto al pagamento della produttività 2023 per tutti i lavoratori in servizio, ad eccezione del personale del SUE 118. Una decisione tutt’altro che casuale: l’ASP ha accolto la richiesta dell’USB di sospendere il pagamento della produttività per i lavoratori del 118, riconoscendo di fatto le irregolarità segnalate dalla nostra Organizzazione Sindacale nelle schede di valutazione individuali del personale in questione.

USB aveva infatti formalmente diffidato l’Azienda dal procedere al pagamento della produttività per il 118 fino a quando non fosse stato chiarito il problema delle valutazioni. Contestualmente, abbiamo presentato regolare istanza di accesso agli atti per ottenere copia delle schede di valutazione dei lavoratori interessati, su cui permangono forti dubbi di legittimità e coerenza con i criteri oggettivi di valutazione.

Nel corso dell’incontro odierno, USB ha appreso dall’ASP di Catanzaro che – come da nostra precisa richiesta – l’Azienda ha accantonato le risorse necessarie a garantire, se necessario, l’erogazione del massimo della produttività a tutti i lavoratori del SUE 118, a conclusione del processo di rivalutazione.

USB Sanità vigila e continuerà a vigilare affinché la valutazione della performance avvenga in modo equo, trasparente e nel pieno rispetto della dignità e del lavoro svolto dagli operatori del SUE 118, da sempre in prima linea nel garantire l’emergenza-urgenza sul territorio.

Già dalla prossima settimana, USB terrà un nuovo incontro con i vertici aziendali per definire tempi e modalità delle rivalutazioni delle schede dei lavoratori coinvolti.