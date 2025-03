Per il programma Gol, la sede a Gioia Tauro registra 300 accessi finalizzati a nuove occupazioni

R. & P.

GIOIA TAURO – Bilancio positivo, nel campo delle Politiche attive del Lavoro, per Asnali che, attraverso l’alacre lavoro del suo sportello a Gioia Tauro, in un anno di attività, ha raggiunto circa 300 accessi, finalizzati al programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Politiche attive del lavoro e una formazione professionale costante sono alla base del processo di crescita e professionalizzazione dell’intero Paese e della competitività dell’Unione Europea.

Diversi sono, infatti, oggi gli strumenti a disposizione, nati con l’obiettivo di favorire gli investimenti destinati a una formazione più efficace e inclusiva, per migliorare il potenziale della forza lavoro, facilitando la mobilità tra un posto di lavoro e l’altro.

Proprio in questa direzione, opera Asnali in Calabria, prima tra le sedi presenti nel Sud Italia a offrire assistenza ai beneficiari del Programma Gol, negli ambiti: profilazione, orientamento, accompagnamento al lavoro, supporto all’autoimpiego.

Il programma Gol – il maxi piano del governo a sostegno dell’occupazione che conta su un finanziamento complessivo di 4,9 miliardi di euro tra PNRR e React-EU – finanziato principalmente grazie alle risorse del Recovery Plan, mira alla presa in carico, la profilazione, la formazione e ricollocazione dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale, con l’obiettivo di coinvolgere almeno 3 milioni di persone entro il 2025.

I beneficiari di Gol sono i lavoratori in Cig, i percettori di Naspi e Dis-coll, del Reddito di cittadinanza, i lavoratori fragili o vulnerabili come Neet, disabili, donne in condizioni di svantaggio, over 55, i disoccupati senza sostegno al reddito e i cosiddetti ‘working poor’ cioè coloro che, pur lavorando, versano in condizione di precarietà e non dispongono di salari dignitosi.

In base allo status lavorativo, sono previsti quattro percorsi per la ricerca di un nuovo impiego, più un quinto riservato esclusivamente alla ricollocazione collettiva in casi di crisi aziendali.Da qui, l’impegno di Asnali che, in una regione come la Calabria, caratterizzata da una vera emergenza occupazionale, punta a supportare concretamente tutte le categorie dei lavoratori.

«La sede calabrese di Asnali ha raggiunto risultati notevoli in un anno – sottolinea il Presidente Nazionale Alessandro Del Fiesco – basti pensare che dei 300 soggetti, che si sono rivolti allo sportello di Gioia Tauro, molti hanno ottenuto in tempi brevi un contratto di lavoro».«In un momento storico caratterizzato da incertezza e criticità, sul piano economico e sociale – sottolinea Del Fiesco – la nostra organizzazione è in prima linea per attivare processi virtuosi atti a garantire il benessere e la sicurezza per tutti i cittadini». «Un bilancio positivo rappresenta un segno chiaro di solidità e crescita – conclude il Presidente Asnali – e dimostra un’efficace gestione delle risorse e delle opportunità:questo riflette la capacità del gruppo dirigente calabrese di affrontare le sfide e realizzare un cambiamento importante nel modo di approcciarsi al mondo del lavoro».

L’elemento che accomuna i diversi percorsi Gol è la personalizzazione, che permette di delineare la soluzione più adatta in base alle esigenze dei singoli soggetti.Per chi è più facilmente occupabile è previsto un percorso lineare di reinserimento lavorativo, mentre per chi ha bisogno di adeguare le proprie competenze c’è un percorso di aggiornamento ‘upskilling’, che prevede interventi formativi professionalizzanti prevalentemente di breve durata.

Per chi,invece, è più distante dal mercato del lavoro viene avviato un percorso di riqualificazione ‘reskilling’, cioè un’intensa attività di formazione, con un focus sui profili più richiesti. Per i casi più complessi, infine, si va ad attivare il percorso di lavoro e inclusione, che fa leva sulla collaborazione con la rete dei servizi territoriali educativi, sociali, sanitari, di conciliazione.