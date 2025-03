R. & P.

SIDERNO – Ci siamo! Con più di un anno d’anticipo rispetto alla scadenza fissata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (che ha finanziato i lavori di riqualificazione per € 550.000) lunedì 17 marzo alle 10 verrà inaugurato l’asilo nido comunale di via Gandhi.

Si tratta di una struttura all’avanguardia, in grado di accogliere quasi trenta bambini dai 3 ai 36 mesi con apertura dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, e servizio di refezione.

L’investimento sulla riqualificazione dell’asilo nido rappresenta uno dei principali obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, da sempre consapevole dell’importanza di avere in città un servizio educativo per la prima infanzia in grado di contribuire a una formazione ottimale delle giovanissime generazioni e a supporto delle famiglie.

Come si ricorderà, a inizio consiliatura l’Amministrazione Fragomeni aveva ripristinato il servizio per un anno, riscontrando grande apprezzamento da parte dei cittadini. Quindi, su impulso del vicesindaco Salvatore Pellegrino e dell’assessore ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari, l’Amministrazione ha inteso cogliere l’opportunità offerta dal PNRR, presentando, tramite il settore Lavori Pubblici dell’Area 3, il progetto di riqualificazione della struttura, con l’obiettivo di garantire, una volta conclusi i lavori, la continuità nella fruizione.

Per l’anno educativo in corso, il servizio sarà attivo, come da calendario regionale, dal 17 marzo al 31 luglio, mentre per il successivo anno educativo, verrà erogato dal I settembre al 31 luglio 2026.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a presenziare alla cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido comunale di via Gandhi che avrà luogo lunedì 17 marzo alle ore 10.

Interverranno il vescovo della diocesi di Locri-Gerace mons. Francesco Oliva, il sindaco Mariateresa Fragomeni, il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino e Antonella Varacalli, coordinatrice pedagogica della cooperativa Vitasì, aggiudicataria del servizio di gestione dell’asilo nido.