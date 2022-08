ASD SIDERNO 1911 Tre nuovi innesti per la squadra di mister Alia

R. & P.

L’Asd Siderno 1911 annuncia due nuovi innesti che andranno a rafforzare sia la Prima Squadra che la Juniores Under 19 per la stagione 2022/2023. Si tratta del difensore Domenico D’Agostino classe 2004 cresciuto nelle giovanili della Fossa Dei Leoni e dell’ Union Siderno e che la scorsa stagione ha fatto parte della rosa del Gioiosa Jonica; e dell’attaccante Nicola Stilo classe 2005 proveniente dal Cittanova Calcio dove sie è formato a livello a giovanile, fino ha disputare la scorsa stagione Il Campionato Juniores Nazionale Under 19.

Giuseppe Panetta

L’Asd Siderno 1911 annuncia ancora un nuovo arrivo per la stagione 2022/2023, si tratta del talentuoso centrocampista Giuseppe Panetta di Grotteria, classe 2001, richiesto da tante squadre di categorie superiori, alla fine ha scelto di vestire i colori biancoazzurri. In carriera ha militato con il Mammola in Prima Categoria, con il Locri sia in Serie D sia in Eccellenza e nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Promozione con La Vallata Del Torbido.