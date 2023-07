R. & P.

SIDERNO – ASD Siderno 1911 comunica di aver ricevuto le dimissioni per motivi personali e professionali di Stefano Muscatello come responsabile della comunicazione, dell’area media, social-media & web del club. Ringraziamo Stefano per questo mese insieme e gli auguriamo le migliori fortune dal punto di vista sportivo e di vita, proprio come lui le ha augurate a noi. È stato un piacere lavorare insieme al progetto ASD Siderno 1911. Forza Siderno, sempre.