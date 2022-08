SIDERNO- L’Asd Siderno 1911 annuncia il tesseramento di Alberto Tavernese portiere classe ’98 per la stagione 2022/2023.

Il giocatore inizia la sua carriera nel calcio a 5 con la Sensation Profumerie, per poi passare al calcio a undici al Gioiosa Jonica in Prima Categoria e Promozione, al Grotteria in Prima Categoria e nell’ultime tre stagioni ha disputato il campionato di Promozione con La Vallata Del Torbido.

Ufficio stampa ASD Siderno 1911