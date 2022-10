ASD SIDERNO 1911 Fabrizio Figliomeni è il nuovo tecnico

Redazione- L’ Asd Siderno 1911, con un nota stampa rilasciata poco fa, annuncia che il nuovo responsabile tecnico dell’Under 19, nonché membro dell’entourage biancoazzurro, è Fabrizio Figliomeni. “Figliomeni – si legge nella nota- che è anche consigliere comunale della Città, in passato ha dato una grande mano alla società svolgendo il ruolo di segretario, inoltre da calciatore ha vinto il Campionato regionale Juniores nel 2007, ad oggi rimane l’ultimo titolo vinto dal Siderno a livello giovanile”. Adesso, per amore dei colori Biancoazzurri, ha deciso di cimentarsi nel ruolo di responsabile della squadra giovanile. Figliomeni ha già disputato con la juniores le prime partite di campionato sfiorando la vittoria nella seconda giornata contro il Brancaleone, con un pareggio subito solo nel finale ed ottenendo un convincente e rotondo 6-1 martedì scorso in trasferta a Melito.