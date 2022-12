ASD SIDERNO 1911 Annunciato l’arrivo dell’esperto difensore Andrea Siciliano

di Redazione

L’Asd Siderno 1911 annuncia l’arrivo dell’esperto difensore classe 95′ Andrea Siciliano.

In carriera ha vestito le maglie del Locri in Promozione, Bianco in Prima Categoria, Bovalinese e Vallata Del Torbido in Prima Categoria e Promozione; nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia dell’Africo nel campionato di Promozione.

Questo ennesimo innesto continua il lavoro svolto dalla società per rafforzare la rosa nel campionato in corso, nonché per buttare gradualmente le basi future e riportare la Squadra della Città dove merita.