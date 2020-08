ASD SAN LUCA Subentra il centrocampista professionista Renzo Spinaci

R. & P.

ASD San Luca comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore professionista Renzo Spinaci.

Il centrocampista italo-argentino ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

L’esito positivo della trattativa è avvenuto grazie all’impegno di Agostino Pira ed Ezequiel Manzano, agenti del calciatore.

Renzo Spinaci è nato l’8 marzo 1993 a Junín nella provincia di Buenos Aires.

“El Flaco”, così soprannominato quando militava nel Club Atlético Tigre per il suo fisico magro e slanciato, è un centrocampista che nella sua carriera ha collezionato quasi 100 presenze tra i professionisti.

Cresciuto calcisticamente nella cantera del Club Atlético Sarmiento, trova l’esordio in prima squadra nel 2012/13 in Primera Nacional.

Negli anni diventa un punto fondamentale del centrocampo dei ‘Guerrero’ e colleziona 36 presenze in Superliga, massima serie del calcio argentino.

Decisivo è il gol-salvezza messo a segno nell’ultima partita di campionato contro il Club Olimpo nella stagione 2015/16.

Dopo sei stagioni con il Club Atlético Sarmiento, nella stagione 2017/18 passa il prestito al Club Atlético Tigre.

In maglia rossoblù colleziona 9 presenze in Superliga prima di far ritorno a metà stagione al Club Atlético Sarmiento.

Nel 2018/19 si trasferisce definitivamente al Club Villa Dálmine in Primera Nacional.

La scorsa stagione ha militato inizialmente nel Club Atlético Los Andes prima di approdare al Club Sportivo Estudiantes di San Luis.

Da San Luis a San Luca, bienvenido El Flaco!