ASD SAN LUCA Siglato accordo con la società Cittanova Calcio per il trasferimento del calciatore Amilcare Fiumara

ASD SAN LUCA Siglato accordo con la società Cittanova Calcio per il...

R. & P.

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Cittanova Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Amilcare Fiumara.

Il difensore classe ‘98, che ha siglato un contratto con il San Luca fino al 30 Giugno 2023, nella prima parte di stagione ha collezionato 7 presenze in Serie D con la compagine pianigiana.

Fiumara, nato a Reggio Calabria il 12 Aprile 1998, è un difensore centrale ambidestro che fa della duttilità tattica una delle sue armi più importanti.

Il suo essere polivalente gli ha permesso nelle passate stagioni di ricoprire tutti i ruoli in difesa sia come terzino sinistro e destro nella difesa a quattro sia come terzo difensore centrale nello schieramento a tre.

Una carriera iniziata tra le file della “sua” Reggina 1914 dove ha militato per ben sette anni nel settore giovanile.

Nella stagione 2013/14 si trasferisce dall’altra parte dello Stretto, sponda siciliana, tra le fila dell’ACR Messina.

In maglia biancoscudata arriva la prima vera esperienza tra i “grandi” dove trova l’esordio in Serie C.

Successivamente, due parentesi in prestito nel campionato di Serie D con le maglie di Nocerina nel 2016/17 e Pineto nel 2017/18.

In quest’ultima stagione colleziona 33 presenze condite da ben 16 assist e una rete che permettono agli abruzzesi di chiudere la stagione al quarto posto in classifica.

Nella 2018/19 firma per l’AZ Picerno di mister Giacomarro ed è uno dei protagonisti della vittoria del Girone H del campionato di Serie D.

La stagione 2019/20 è composta da 21 presenze totali nel campionato di Serie C collezionate con le maglie di AZ Picerno e FC Rieti.

Da oggi, mister Cozza potrà contare sul “purosangue amaranto” Fiumara!

© A.S.D. San Luca ASD SAN LUCA