ASD San Luca, continua la campagna acquisti. In arrivo il difensore argentino De Miranda

San Luca (RC), 20 agosto 2020

ASD San Luca comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore professionista Pablo Timoteo De Miranda. Il difensore argentino naturalizzato portoghese, proveniente dal Celaya FC, ha siglato un contratto che lo legherà ai colori dell’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

“El Leon” così definito per il carisma, la grinta e la forza fisica, è un difensore centrale mancino classe ‘86 nato a Comodoro Rivadavia, città della Patagonia nell’Argentina meridionale, il 24 febbraio.

Una carriera corredata più di 400 presenze nel calcio professionistico sudamericano tra Argentina, Bolivia, Messico e Perù iniziata proprio a Comodoro Rivadavia nella cantera del C.A.I. dove, a soli 22 anni, viene nominato capitano della squadra. Colleziona 271 presenze e 9 gol in Primera B Nacional con le casacche del C.A.I., Indipendente Rivadavia, Ferro Carril Oeste e Instituto AC di Córdoba.

Raggiunge anche la Primera División con 18 gare all’attivo, militando in diverse compagini quali Club Atlético Tigre, Defensa y Justicia e Club Atlético Colón.

Esperienze per lui anche in Liga Ascenso Messicana con l’Alebrijes de Oaxaca FC, nel massimo campionato boliviano con la maglia del Club Blooming Santa Cruz e in Liga 1 peruviana con il Carlos A. Mannucci. Nel 2020 firma per il Celaya FC in Liga Ascenso Messicana.

Il San Luca ha il suo ‘leone’. Vamos Pablo!

