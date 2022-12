ASD JONICA SIDERNO Terzo colpo di mercato:arriva l’attaccante Davide Carabetta

R. & P.

L’Asd Jonica Siderno 1980 annuncia il ritorno dell’attaccante d’esperienza classe 88′, Davide Carabetta, proveniente dall’Antonimina.

Cresciuto nel settore giovanile della Agesedamo Locrese e della Jonica Siderno appunto, dove ritorna ad indossare quei colori che ha tanto amato.

In carriera a vestito tra le altre le maglie di Locri in Promozione, Ardorese in Prima Categoria e del Moschetta in Terza Categoria.

Per poi disputare un campionato di Calcio a 5 con l’Epizephiri Locri in Serie C1.

Torna a giocare al calcio a undici la scorsa stagione nell’Antonimina in Seconda Categoria, con cui è arrivato ha disputare i playoff per la promozione nel campionato di Prima Categoria.