SIDERNO – Lo scorso anno ha contribuito a suon di gol a farci vincere il campionato di seconda categoria e la super coppa diventando capocannoniere del torneo. Aveva già vestito la maglia del Siderno in passato, dalla Prima Categoria all’Eccellenza, con una parentesi a Caulonia e nel Bivongi Pazzano, dove ha vinto il campionato di Prima Categoria. Non è casuale la prima presentazione ufficiale per questo ragazzo che punta ad essere assoluto protagonista anche di questa nuova stagione.