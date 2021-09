ASD BOVALINESE La squadra verrà iscritta al campionato di Eccellenza

R. & P.

La dirigenza della ASD Bovalinese 1911 comunica che si è proceduto ad adempiere tutti i passaggi burocratici necessari per la costituzione del nuovo consiglio direttivo con contestuale comunicazione alla LND.

L’attuale gruppo societario, nonostante le diverse problematiche, spinto da un forte attaccamento alla gloriosa maglia amaranto, ha decisoin assenza di alternative, di proseguire il proprio impegno verso la squadra di calcio del paese che calcherá anche per quest’anno il campionato di Eccellenza. Tuttavia, gli attuali soci, al fine di rafforzare l’assetto dirigenziale sono disponibili a dialogare con tutti coloro che hanno intenzione di fornire un apporto concreto alla causa amaranto. Nei prossimi giorni verrà indetto un incontro esteso a tutti quei soggetti che hanno a cuore le sorti del club. Inoltre è intenzione della società costruire una juniores in grado di dare soddisfazioni sui campi calabresi e in futuro realizzare un settore giovanile che una squadra centenaria come la Bovalinese merita.

La dirigenza vuole ringraziare tutte quelle persone che si sono spese per garantire che la squadra del paese di Bovalino possa essere ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. Si ringrazia la città di Locri per aver dato la disponibilità a poter usufruire del proprio campo da gioco, il “Macri”, per la disputa di tutte le partite casalinghe della stagione 2021/22 che si appresta a incominciare.