R. & P.

SIDERNO – L’ASD Academy Siderno è orgogliosa di annunciare una prestigiosa affiliazione con la SSC Bari Calcio, storica squadra pugliese attualmente militante in Serie B. L’accordo, che segna un importante traguardo per la nostra giovane società e per tutto il territorio, è stato ufficialmente siglato lunedì 5 novembre presso il Ristorante Il Porticciolo di Siderno, dal Presidente Tommaso Costa e da Marco Barci, (dopo aver visitato prima il Campo Sportivo Francesco Romeo) referente organizzativo SSC Bari e coordinatore progetto SSC Bari Generation Away. È doveroso ringraziare il Vice presidente Mario Fuda, il Responsabile della scuola calcio Raffaele Stilo (“grande merito va a lui per aver avviato e concluso la trattativa”), il Segretario Massimo Muia’ ed il Tesoriere Federica Commisso per l’impegno ed il lavoro svolto.

Questo collaborazione, apre nuove prospettive per i nostri giovani, offrendo loro l’opportunità di essere osservati da una realtà di alto livello nel panorama calcistico italiano. Grazie a questo accordo, si svolgeranno anche a Siderno, degli stage con tecnici responsabili provenienti dalla Puglia per visionare i nostri ragazzi valutando il loro potenziale e monitorando il loro sviluppo.

Il Bari, rappresenta un modello di gestione sportiva e imprenditoriale. L’affiliazione con un club di tale calibro non solo arricchirà il nostro settore giovanile, ma rafforzerà anche la credibilità e la visibilità della nostra società a livello nazionale.

Siamo entusiasti di questa collaborazione e fiduciosi che porterà benefici concreti, permettendo ai nostri giovani di crescere in un ambiente sempre più professionale e competitivo. Con il Bari al nostro fianco, il futuro dell’ASD Academy Siderno non è mai stato così promettente.