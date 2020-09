ASCOLTARE PER RAPPRESENTARE Ambiente e musica al centro delle ultime tappe del tour della Fragomeni

R. & P.

Siderno, 14 settembre 2020 – Politiche ambientali, promozione della green economy e musica come forma d’arte fondamentale nello sviluppo culturale della città. Sono stati questi i temi al centro delle due tappe settimanali inserite tour “ASCOLTARE PER RAPPRESENTARE“, viaggio itinerante nella città di Siderno durante il quale Mariateresa Fragomeni sta incontrando associazioni, enti, comitati, cittadini per raccogliere istanze e proposte per il futuro della città, avendo riscontri molto positivi dalle persone che hanno già partecipato all’iniziativa. “Ci siamo confrontati con i presenti, portando le nostre idee per una Siderno che verrà, e accogliendo nuove questioni e proposte presentate direttamente da Associazioni e cittadini.

Durate il primo dei due incontri di questa settimana, quello con le Associazioni Ambientali: innanzitutto la necessità di interventi rigorosi che abbiano l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso un maggior interesse e controllo sul decoro, e quindi sulla vivibilità della città. Per questo sarà necessario intervenire sulla riqualificazione delle aree verdi e degli argini dei torrenti per creare passeggiate ecologiche. Lavorare per ottimizzare il mantenimento ordinario delle strade, con pulizia e raccolta costante dei rifiuti abbandonati. Saranno necessari interventi di natura igienico-sanitaria (es.: derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione).

Fondamentale inoltre, per la tutela del nostro territorio, a vocazione prettamente turistica, la pulizia delle spiagge, da intensificare durante il periodo estivo. Di grande interesse, infine, la questione rifiuti: si è parlato dell’efficientamento dell’impianto di San Leo per l’eliminazione dei cattivi odori, del depuratore e messa in funzione dell’isola ecologica.

Dal confronto con le Associazioni Musicali, è scaturita la necessità di un maggiore ascolto e coinvolgimento da parte delle Istituzioni. E poi ancora quella di spazi idonei da dedicare all’arte, e alla musica in particolare, dove poter organizzare concerti ed eventi musicali secondo una programmazione e una calendarizzazione attenta e ben distribuita durante tutto l’intero corso dell’anno. Particolarmente interessante, infine, la proposta di eventi musicali studiati ad hoc per esaltare le eccellenze e gli artisti locali, come ad esempio dei talent show. Sono state entrambe occasioni di confronto molto utili per indirizzare al meglio i progetti che abbiamo in mente di realizzare a livello comunale.

Questi incontri proseguiranno durante le prossime tappe già programmate nel nostro tour”. – Così la candidata Sindaco a Siderno, Mariateresa Fragomeni.