ARTIGIANO IN FIERA 2021, la Città Metropolitana presente a Milano dal 4 al 12 dicembre

L’Ente di Palazzo “Corrado Alvaro” parteciperà con venti aziende all’importantissima vetrina internazionale in programma a Milano dal 4 al 12 dicembre

La cultura, le tradizioni e le tipicità del territorio metropolitano di Reggio Calabria faranno parte di “Artigiano in Fiera 2021”, l’evento fieristico internazionale che dal 1996 si svolge ogni anno a Milano facendo registrare la partecipazione di espositori e operatori del settore provenienti da ogni angolo del mondo. La prestigiosa vetrina, in programma dal 4 al 12 dicembre nel nuovo polo fieristico “Fieramilano” di Rho, vedrà l’Ente di Palazzo “Corrado Alvaro” partecipare al fianco di ben 20 aziende del territorio che saranno chiamate a rappresentare l’essenza più autentica dell’artigianato reggino. Un percorso che l’amministrazione metropolitana guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, operando in stretta sinergia con il consigliere delegato alle Attività produttive, Domenico Mantegna e la Dirigente di settore, Giuseppina Attanasio, ha inteso sostenere e promuovere, mettendo a disposizione delle imprese e del settore produttivo di riferimento, gli strumenti necessari per favorire la partecipazione ad un evento di questa caratura.

“Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi di partecipare a questo grandissimo evento che segna un nuovo momento di rilancio e ripartenza di un settore vitale per l’economia del nostro territorio”, commentano il Sindaco Falcomatà e il consigliere metropolitano Mantegna che aggiungono: “Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale dedicata all’artigianato, capace di radunare oltre tremila imprese da tutto il mondo. Dunque si tratta di un luogo in cui sentirsi a casa, immersi in una grande atmosfera di festa e condivisione di esperienze e scambio di modelli produttivi. Una straordinaria opportunità in termini di dimensione, visibilità e presenza di pubblico per favorire l’esposizione e la vendita delle migliori produzioni artigiane reggine all’interno di un villaggio globale che annovera al suo interno oltre 110 Paesi. Viviamo una fase estremamente delicata – proseguono i rappresentanti di Palazzo “Alvaro” – ed è molto importante farsi trovare pronti di fronte alle sfide della ripartenza post pandemica. Per questo motivo la Città metropolitana si è dotata di un piano fieristico di altissimo profilo in cui poter veicolare e promuovere al meglio quelle che sono le eccellenze del nostro comparto artigianale. Un settore che può dare tantissimo in termini economici e occupazionali, con riferimento in particolare all’imprenditoria giovanile, scommettendo su un mix tra prodotti della tradizione e offerte in grado di esaltare le tipicità in chiave moderna e innovativa. Siamo certi – concludono il Sindaco e il consigliere metropolitano – che anche in occasione di “Artigianato in Fiera” i nostri operatori e le nostre imprese, alle quali rivolgiamo un forte in bocca al lupo, sapranno tenere alto il nome del territorio reggino, affermando modelli produttivi e un patrimonio di esperienze e tradizioni capaci di offrire un’immagine completamente nuova e attrattiva agli occhi dei più importanti stakeholder nazionali e internazionali. La Città metropolitana di Reggio Calabria è al loro fianco”.

Queste le 20 Aziende del territorio reggino che parteciperanno ad Artigiano in Fiera:

• Az. Agr. Brizzi Valentina – Benestare

• Az. Agr. Versaci Antonia – Benestare

• La Spina Santa – Bova Marina

• Kephas SRL – Bova Marina

• Az. Agr. Patea Carmela – Brancaleone

• La Collina Verde – Brancaleone

• Saponificio Anna Maria – Casignana

• Az. Agr. Siciliano Domenico – Ciminà

• Diamante Soc. Coop. – Laganadi

• Mammola Funghi di Romeo – Mammola

• Caseificio Costa – Melicucco

• Frantoio Perre di Mediati Maria – Platì

• Mammone Salvatore – Polistena

• Branca Group – Reggio Calabria

• Calabria Vino SRL- Reggio Calabria

• Soc. Cop. Cinque Talenti – Reggio Calabria

• Az. Agr. Caccamo Leandro – Taurianova

• Taverna Bar – Taurianova

• Cantine Caccamo – Taurianova

• MS Marano Serafina – Taurianova