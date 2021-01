ARTI MARZIALI Riparte in modalità mista l’attività dell’accademia del maestro Cavallo

R. & P.

Riparte in modalità mista (online e, quando le norme lo consentiranno, in presenza) l’attività della rinomata e pluripremiata Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing di Siderno, Caulonia e Polistena, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo (vedi foto), considerato uno dei massimi specialisti internazionali di arti marziali e difesa personale oltre che vice presidente mondiale di una delle maggiori federazioni di kempo/kenpo. Per evitare, dunque, che gli atleti giovani e meno giovani, rimangano fermi e interrompano la fondamentale attività motoria, utile per la propria salute, fisica e morale, il direttivo dell’Accademia ha voluto proseguire con gli allenamenti, peraltro in una modalità già ampiamente collaudata e sperimentata visto che l’associazione fondata dal dottore Giuseppe Cavallo è stata fra le prime al mondo ad avviare corsi e tornei online, data l’impossibilità di svolgerli in presenza, causa la pandemia da coronavirus.Una iniziativa fondamentale e importante, soprattutto per i fanciulli, che rimangono, a volte, molte ore attaccati alla play station.L’originale ed efficace iniziativa consentirà, pure, di conservare e sviluppare il patrimonio atletico, tecnico ed agonistico che l’Accademia può vantare a livello mondiale.