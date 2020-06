ARTI MARZIALI Il maestro Cavallo vice presidente della Federazione Europea di Kempo

R. & P.

Il Gran Maestro di Arti Marziali, svedese di origine, ma thailandese di adozione, Hanshi Jorgensen, fondatore della Federazione Mondiale di Kempo, ha annunciato, a livello mondiale, circa mezz’ora fa, tramite facebook, che il professore Giuseppe Cavallo, cintura nera 9° Dan di kempo, calabrese, di Caulonia, direttore tecnico dell’Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, da lui fondata, di Caulonia, Siderno, Polistena, Giffone, è il nuovo vice presidente per l’Europa. Un risultato prestigioso per l’Italia ma per la Calabria, che può annoverare un Maestro di così alto livello e prestigio quale il dott. Giuseppe Cavallo.

Di seguito il testo originale della pubblicazione:

ANNOUNCEMENT!

I am pleased and honored to welcome the new Vice President of Europe, Professor Giuseppe Cavallo out of Italy!

Professor Cavallo has been with Kempo International since the beginnings in 1999 and has a large organization under himself in Italy and neighboring countries.

He will hereon be the one in charge in Europe and will be communicating with all the European National Representatives.

Il GM Jorgensen ha ringraziato il GM Danny Huertas, precedente vice presidente, per il lavoro svolto. Huertas andrà a guidare la nazionale norvegese.