ARTI MARZIALI Il maestro Cavallo intervistato da Radio Rai

R. & P.

Brillante e molto professionale intervento del Maestro internazionale di arti marziali, kickboxing e difesa personale, dr. Giuseppe Cavallo, ieri, a Radio Rai Uno, all’interno del noto programma sportivo “Zona Cesarini” con la regia di Ombretta Conti. All’intervista, con i due conduttori in studio, Maurizio Ruggeri e Savino Zaba, il maestro Cavallo, grande dirigente sportivo e tecnico, massimo responsabile della Fiwuk (federazione Italiana wushu kung fu) in Calabria, ha risposto in modo preciso e puntuale, evidenziando, anche, le bellezze della nostra terra. Il dottore Giuseppe Cavallo, è stato scelto dal presidente nazionale Fiwuk, Dsa Coni, l’avvocato Vincenzo Drago, a rappresentarla e a parlare della straordinaria arte marziale, antesignana di tutte le altre ma, anche di antistalking, antibullismo e delle attività condotte, per l’educazione alla legalità, all’interno del bene confiscato a Siderno e in tutta la Locride. Il professore Cavallo, famoso a livello internazionale, è direttore tecnico dell’Accademia con sede, oltre che a Siderno, a Caulonia e Polistena. Durante l’intervista ha espresso, ai microfoni della Rai, che la pratica del wushu kung fu, arte marziale da lui insegnata, è adatta a tutte le età, perché ha diversi stili, non prevede solamente la preparazione fisica ma sviluppa e rafforza l’autostima, il senso di sicurezza, l’autocontrollo, l’equilibrio, apportando benefici generali, dal punto di vista psicofisico.