ARTI MARZIALI I risultati del terzo torneo virtuale

R. & P.

Mentre la Giuria Internazionale sta preparando gli spareggi per le competizioni individuali, sono stati decretati i campioni assoluti della categoria open individuale e team del terzo torneo virtuale di Arti Marziali, ideato e promosso dall’Accademia Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal noto Maestro Giuseppe Cavallo, stella al merito sportivo del CONI . La straordinaria iniziativa, si è svolta, ancora una volta, sotto l’egida della FIWUK, la Federazione Ufficiale riconosciuta dal Coni, quale DSA, di wushu kung fu, presieduta dall’avvocato Vincenzo Drago. Il dottore Giuseppe Cavallo, tra l’altro, è il massimo Dirigente Calabrese della FIWUK, il cui Segretario Generale è il dottore Ettore Sebastiano Spoto, Cavaliere della Repubblica. A trionfare, ancora una volta, ma questa volta in coppia con il fratellino, nella categoria bambini, specialità in team, Tommaso e Jacopo Platì. Nella categoria individuale, invece, primo assoluto Gabriele Pronesti’. Performances di alto livello, degli allievi del Maestro Giuseppe Cavallo, che hanno riscosso il consenso e il plauso, ancora una volta, anche del Comitato Olimpico Nazionale, attraverso il fiduciario di zona, prof. Salvatore Papa. L’Accademia del Maestro Cavallo, che ha sedi operative a Caulonia Marina, Siderno e Polistena, è ormai famosa per le proprie straordinarie attività che tanto lustro rendono all’intera Calabria.