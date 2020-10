ARTI MARZIALI Domenica mattina a Siderno un seminario di introduzione alla difesa personale femminile

R. & P.

Avrà luogo domenica mattina, un seminario di introduzione alla difesa personale femminile, nel pieno rispetto delle norme anticovid, con un numero ben stabilito di partecipanti, presso il bene confiscato di Siderno, in via dei Tigli, nella parte strutturale della “Casa dei Giovani, maestri del sogno”, in cui ha sede l’Accademia di Arti Marziali, Kickboxing e difesa personale, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’AVIS Comunale di Locri, presieduta dalla professoressa Marina Leone, unitamente all’Accademia Maestro Cavallo, conterà sull’apporto, in relazione alle norme sulla difesa personale e sulla legislazione in materia, di personale specializzato delle Forze dell’Ordine. Il seminario, che è destinato alla partecipazione di socie e volontarie dell’AVIS, con la presidente Leone in prima linea, verrà diretto dal professore Giuseppe Cavallo, considerato fra i massimi specialisti internazionali di difesa personale. Nel corso della mattinata, le discenti potranno studiare e apprendere tecniche e strategie per prevenire aggressioni e infortuni, per acquisire autostima e sicurezza e per eludere e fronteggiare vari attacchi. In questa particolare epoca, lo studio dell’autodifesa è fondamentale e importante, soprattutto per le persone più esposte ai rischi di una società sempre più violenta.