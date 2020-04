ARTI MARZIALI Al via la quarta edizione del torneo virtuale dell’accademia del maestro Cavallo

R. & P.

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, che hanno riscosso consensi e plausi da più parti, oltre che interesse nazionale, con ben due interviste a Radio Rai Uno, del Maestro Giuseppe Cavallo, al via la quarta edizione del Torneo Virtuale di Arti Marziali. Ideato e promosso dalla rinomata Accademia, fondata dal Maestro Giuseppe Cavallo, il torneo ha ricevuto l’apprendimento del Comitato Olimpico Nazionale, attraverso il fiduciario di zona, Professore Salvatore Papa. Una qualificata giuria, con maestri italiani e stranieri, di fama internazionale, farà, ancora una volta, da cornice a un evento straordinario che, alla sua quarta edizione viene patrocinato e promosso, oltre che dalla prestigiosa FIWUK, Federazione Ufficiale riconosciuta dal Coni di Arti Marziali Wushu kung fu, brillantemente presieduta dall’avvocato Vincenzo Drago, anche dal comitato locrideo dell’International Police Association, presieduto dal cavaliere della Repubblica, Commissario di Pubblica Sicurezza in pensione, Giuseppe Cusumano, con l’ausilio del vice presidente, Ispettore di polizia locale, Michele Galluzzo. Il dottore Giuseppe Cavallo che, tra l’altro, è il massimo Dirigente Calabrese della FIWUK, il cui Segretario Generale Nazionale è il dottore Ettore Sebastiano Spoto, Cavaliere della Repubblica, ha espresso che anche in questa occasione si registrerà un ottimo livello tecnico dei partecipanti, in stragrande maggioranza giovani che, in un drammatico Momento Epocale, qual è quello attuale, verranno distolti dai pensieri negativi e dall’ozio psicomotorio, in linea con le norme vigenti, in tema di contenimento del coronavirus. I partecipanti, infatti, dovranno registrare, presso le proprie abitazioni, e inviare un proprio video che verrà valutato dalla giuria di specialisti.