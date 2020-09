ARTI MARZIALI Al via l’8 ottobre le attività dell’accademia del maestro Cavallo

R. & P.

Partiranno giovedì otto ottobre le attività dell’Accademia Arti Marziali, difesa personale e kickboxing, fondata e diretta dal maestro internazionale, dott. Giuseppe Cavallo. A Siderno, in via dei Tigli n. 11, presso la casa dei giovani, bene confiscato, a Polistena e Caulonia Marina, le sedi della pluripremiata e rinomata Accademia, che ha sfornato decine di campioni nazionali e mondiali, nelle varie discipline. Il Maestro Giuseppe Cavallo, che di recente ha presieduto la commissione degli esami nazionali per insegnanti tecnici (allenatori, istruttori e maestri), oltre che delle cinture nere, a Roma, è il direttore tecnico dell’Accademia il cui staff tecnico è composto da altre maestre, maestri e insegnanti tecnici. Dai bambini piccoli, dai quattro anni di età, agli adulti, presso l’Accademia Maestro Giuseppe Cavallo, viene divulgata l’essenza delle arti marziali in un ambiente armonico, sereno, educato e disciplinato.