ARTE, CULTURA E AMBIENTE Il 5 e il 7 due eventi a Piazza Cavone

Piazza Cavone, la meravigliosa balconata che si affaccia sulla costa ed è la meta preferita per molte coppie di sposi per i loro servizi fotografici, offrirà, per due sere d’estate, oltre che la propria proverbiale bellezza, due specialissimi eventi.

5 agosto ore 22 piazza Cavone – Siderno Superiore

“COMUNICART”. Serata di approfondimento sulla Storia dell’Arte.

Conduce: Maria Antonella Gozzi

Intervengono:

Giovanna Capitelli (Storica dell’arte e Docente dell’Università “Roma 3”) sul tema “Cinque parole del museo oggi”;

Stefania Fiato (Docente di Storia dell’arte) sul tema “Cinque parole dell’arte contemporanea”;

Margherita Catanzariti (scrittrice) sul tema “Cinque parole sull’arte e l’amore”

******

7 agosto ore 22 piazza Cavone – Siderno Superiore

Proiezione del documentario “Chjanu Chjanu” di Martina Raschillà e Aldo Albanese. Si tratta di un cortometraggio a sfondo ecologista basato sulla testimonianza di Armando Bolognino e Caterina Macrì, due coniugi di Siderno Superiore che realizzano artigianalmente dei panieri secondo il metodo tradizionale.

Dopo la proiezione si darà vita a un dibattito sui temi del riciclo dei materiali, del rispetto dell’ambiente e delle fiumare che sarà condotto dallo scrivente e al quale parteciperà, oltre agli autori e ai protagonisti del cortometraggio, il presidente dell’osservatorio Ambientale “Diritto per la vita” Arturo Rocca.

E’ prevista la partecipazione del poeta dialettale Martino Ricupero, recentemente insignito di un prestigioso riconoscimento come il premio “Amalia Vilotta” nell’ambito del Festival Leoncavallo in programma a Montalto Uffugo.