Arianna nel labirinto: ultimo appuntamento della XXIX stagione teatrale della Locride (Foto e Video)

di Simona Ansani – Foto e Video di Enzo Lacopo – Intervista di Francesca Cusumano



LOCRI – Si conclude la XXIX Stagione Teatrale a cura del Centro Teatrale Meridionale coordinato dal direttore artistico Domenico Pantano, con lo spettacolo di Arianna nel labirinto di Manuel Giliberti. In scena ancora una volta l’amore struggente di una principessa disposta a tutto, anche a morire pur di vivere con il proprio amato. Arianna che si lacera per amore, che sfida l’inganno, che va oltre il proprio destino, mentendo agli dei, per amore di Teseo. Stasera la compagnia si esibirà in replica nel suggestivo anfiteatro al Castello a Roccella Jonica.

Dunque una stagione teatrale estiva affrontata con diverse difficoltà, come ha affermato il direttore artistico Domenico Pantano, a ridosso di un post lockdown che ha visto ripartire il mondo del teatro, dello spettacolo, con incertezze, che ha dovuto fare i conti con la riduzione dei posti a sedere per garantire la distanza di sicurezza come descritto nei vari dpcm.

Sforzi che sono stati apprezzati dal pubblico presente ad ogni rappresentazione teatrale, un pubblico che ha potuto scegliere in base al cartellone di eventi, dalla commedia per giovani e giovanissimi, diciamo così i navigati dei social, alla commedia leggera, alla commedia partenopea, alle tragedie greche. Insomma più di un mese di appuntamenti itineranti per la locride.

Ora la macchina operativa si rimette in moto, per programmare probabilmente la nuova stagione teatrale invernale e per studiare quella estiva che siamo certi sarà ancora una volta entusiasmante.

