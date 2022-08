Ardore, un successo la quinta edizione del premio Alfredo Filippone

ARDORE- Anche quest’anno la premiazione del concorso letterario intitolato al prof. Alfredo Filippone ha regalato tante emozioni. Nella splendida cornice del teatro del mare ad Ardore Marina ben cinquantuno giovani finalisti hanno riempito il lungomare con le loro famiglie per assistere al verdetto finale della quinta edizione di questo, ormai noto, premio letterario.

Il Sindaco Giuseppe Campisi ed il consigliere regionale Giuseppe Mattiani sono stati i testimonial della serata che è stata come consueto condotta da Gianfranco Sorbara. Il concorso nasce nel 2016 ed è destinato a tutti gli studenti delle scuole medie d’Italia. Quest’anno i finalisti provenivano dalle locali scuole di Ardore, Bovalino, Bianco e Locri, i cui dirigenti (o loro delegati) sono intervenuti per un saluto iniziale ed un plauso all’iniziativa. Durante la serata è stata premiata la giuria, ogni anno diversa, che si è prestata volontariamente alla lettura degli elaborati.

La giovane e brillante Emanuela Licciardelli è stata premiata dall’assessore comunale Tiziana Procopio, la scrittrice e consigliere comunale di Casignana Agata Mazzitelli, premiata dall’assessore Luciano Nobile ed infine Silvano Filippone che ha ricevuto la targa ricordo dall’amico e collega Franco Tropepi, anch’egli assessore comunale ad Ardore. Durante la serata c’è stato poi spazio per un saluto di Elisa Sgambellone che era presente con lo stand di “le Ali di Carta” e del sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano che ha anche consegnato il premio “Menzione d’onore” a Rosaria Musolino, seconda classificata, proveniente dall’I.C. “Mario La Cava”, con l’elaborato: la rivalsa di Valkirya. La giovane, Per la prima volta nella storia di questo premio letterario, è riuscita ad arrivare ben due volte sul podio sfiorando sia quest’anno che l’anno scorso la vittoria. È un fatto del tutto eccezionale che lo stesso studente arrivi per due anni di seguito sul podio, ma è anche probabilmente la prova della bravura della studentessa. Complimenti a Rosaria. Anche l’On. Giuseppe Mattiani è stato premiato dal Sindaco di Ardore come “Ospite d’Onore” della serata ed ha portato il proprio contributo all’iniziativa salutando affettuosamente l’associazione ANAS e la comunità ardorese, a cui lui è molto legato. La scuola di appartenenza del vincitore è stata premiata dal consigliere comunale della città di Reggio Calabria Nino Caridi.

Tutti i finalisti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione ed un libro di poesie donato dallo scrittore Antonio Sorbara, padre del presidente Anas, anch’egli presente all’iniziativa. Il vincitore di questa edizione è il giovanissimo Giovanni Fortunato Curulli, frequentante la prima media nella scuola di Bovalino, con il racconto: la Conocchia di Cloto. Giovanni ha ottenuto da giurati 25.5 punti superando di un soffio la Musolino che ne ha ottenuti 25. Ad onor del vero è da registrare che ben tre finalisti sono giunti anche loro a ridosso del podio con 24.5 punti ricevuti dai tre giurati, si tratta di Margherita Galluccio, Ludovica Attisano e Bruno Spanò, rispettivamente provenienti dagli istituti di Bianco, Ardore e Bovalino. Appuntamento alla prossima edizione con la certezza che eventi di questo tipo sono utilissimi per la crescita dei nostri adolescenti.

Addetto stampa ANAS