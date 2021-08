ARDORE Ufficializzati i 35 finalisti del concorso letterario dedicato al prof. Filippone

R. & P.

La segreteria regionale della sede Anas Calabria ha provveduto ad ufficializzare la griglia dei 35 finalisti alla quarta edizione del concorso letterario dedicato al professore Alfredo Filippone.

Sono stati avvisati tutti i finalisti e anche le rispettive scuole di appartenenza, che quest’anno sono ben sei istituti comprensivi della provincia Reggio Calabria: Ardore, Bovalino, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, e Taurianova.

Una grande soddisfazione per gli organizzatori in quanto questa edizione del concorso era stata organizzata praticamente all’ultimo minuto, a fine aprile, quando le normative nazionali avevano consentito la riapertura degli eventi e quindi in poco meno di due mesi.

La premiazione avverrà il 19 agosto ad Ardore, al teatro del mare, e come da regolamento ricordiamo che tutti i finalisti devono essere presenti fisicamente perché il vincitore della borsa di studio ed il vincitore della menzione d’onore dovranno essere presenti per ritirare il premio altrimenti la graduatoria scorrerà.

Sarà una serata che vedrà protagonista “lo studente”, essi saranno gli attori principali dell’evento e per questo Anas ha chiuso una convenzione con quattro stabilimenti balneari, DEJA VU, IL CHIOSCO, LUAU e HASHTAG, che per quella specifica sera offriranno a tutti i partecipanti al concorso, in qualsiasi forma, sia famiglie che docenti, uno sconto del 20% per qualsiasi consumazione, compresa la cena.

È stata un’idea voluta per incrementare il turismo sul lungomare di Ardore Marina, oggi, grazie all’Amministrazione comunale, reso sempre più confortevole con diversi interventi di riqualificazione.

La serata avrà un ospite d’onore d’eccellenza e quest’anno l’associazione Anas riceverà l’assessore regionale all’Istruzione Sandra Savaglio che concluderà l’evento premiando il vincitore.

L’evento è come ogni anno patrocinato dall’Amministrazione comunale di Ardore e fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Campisi.

La serata infine, sarà allietata dall’esibizione dell’artista ardorese Antonio Zappavigna con la sua fisarmonica e con l’occasione Anas premierà come consuetudine il socio onorario dell’anno, questa volta sarà il turno di Giuseppe Mattiani, titolare della fattoria solidale di Palmi, ormai da tre anni al fianco dell’ente ed a sostegno dei suoi numerosi progetti di inclusione sociale.