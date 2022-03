ARDORE Torna il concorso letterario per i ragazzi delle scuole medie

R. & P.

ARDORE – Con la primavera alle porte ritorna il concorso letterario destinato a tutti i giovani frequentanti le scuole medie d’Italia. Concorso partito sei anni fa da Ardore, che oggi riscuote successo in tutta Italia con decine di elaborati presentati ogni anno ed una partecipazione totalmente gratuita per tutti a fronte di una borsa di studio di 500€ che ogni anno si assegna al vincitore.

Il meccanismo per partecipare è molto semplice ed è spiegato chiaramente nel regolamento allegato, ma la chiave di volta per il successo dell’iniziativa sono i docenti. Un docente di italiano, o storia, o geografia, che stimolerà tutti i propri alunni a presentare un proprio personale elaborato potrebbe da solo far partecipare tutta la propria scuola dove insegna.

Confidiamo quindi nella loro sensibilità e auspichiamo che, specie in CALABRIA e nella provincia di Reggio, la diffusione sia massima per consentire ad ogni giovane calabrese di partecipare a questa importante vetrina.

Gianfranco Sorbara – presidente regionale Anas Calabria