ARDORE Il dettaglio dei buoni spesa erogati per l’emergenza Covid-19

R. & P.

Cari Ardoresi

Dopo aver onorato, in occasione della Santa Pasqua, i nostri cari defunti con la posa di un fiore e di un ramoscello d’ulivo su ogni tomba presente nel Cimitero centrale di Ardore ed in quello di Bombile, abbiamo provveduto a completare l’erogazione dei “buoni spesa” per l’emergenza COVID 19.

Il risultato ottenuto è frutto, dopo giorni di intenso lavoro, dell’impegno degli amministratori e dei dipendenti comunali, nonché dei volontari delle associazioni presenti sul territorio.

Di seguito il dettaglio di quanto erogato:

Buoni spesa a 229 nuclei familiari a reddito zero che avevano presentato regolare istanza nei tempi e modi previsti; Buoni spesa a 17 nuclei familiari con reddito inferiore a € 200,00 cheavevano presentato regolare istanza nei tempi e modi previsti; Derrate alimentari a 82 nuclei familiari individuati di concerto con le associazioni di volontariato.

In totale abbiamo raggiunto circa mille ardoresi; certamente non saremo riusciti a soddisfare tutti come vorrebbe il nostro cuore, ma continueremo a lavorare con l’obiettivo di raggiungere tutti coloro che hanno bisogno di noi.

Desidero infine ringraziare le aziende florovivaiste dei fratelli Muscatello e quella dei fratelli Brizzi per la donazione dei fiori, e la pescheria Santa Lucia per la donazione del pesce fresco.

Vi invito nuovamente al rispetto delle regole e vi raccomando di rimanere in casa, con l’augurio che presto saremo liberi di ritornare alla nostra consueta vita quotidiana

Auguri di Buona Pasqua

Il SINDACO

GIUSEPPE CAMPISI