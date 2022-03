*di Gianfranco Sorbara

Oggi abbiamo scritto una bellissima pagina di storia ad Ardore.

Sono emozionato e non ho parole per ringraziare in primis ANAS SARDEGNA ed i suoi volontari per il recupero in Polonia, la ditta STEIMAN per la staffetta in Slovenia, e tutti i cittadini e le associazioni che in questo momento si stanno prodigando per aiutare queste famiglie.



Oggi non è solo la FESTA DELLA DONNA ma è festa per tutti noi.

Missione compiuta.

:*Presidente Regionale Anas Calabria