Ardore, approvato il bilancio. In arrivo 7milioni di euro per opere pubbliche

R & P

Lettera agli ARDORESI:

Carissimi concittadini, ieri in consiglio comunale abbiamo approvato il bilancio ed il piano annuale e triennale delle opere. Come già anticipato ieri ai colleghi consiglieri, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, vi illustrerò le opere che presto vedranno la luce ad Ardore. Ma prima una breve premessa. Ancora non sono passati due anni dal nostro insediamento, di cui solo otto mesi in condizioni “normali”, prima dell’avvento di questa terribile pandemia. Abbiamo lavorato quotidianamente tutti insieme, giunta, maggioranza consiliare e coordinamento della lista “Ardore Terra Madre”; abbiamo ascoltato e promosso l’associazionismo ardorese; abbiamo riallacciato i rapporti con gli Enti Sovracomunali e pianificato il prossimo futuro del nostro paese; abbiamo dedicato, e stiamo dedicando, una parte importante della nostra giornata alla comunità e lo facciamo con gioia e passione. Naturalmente ancora c’è tanto, tantissimo da fare ad Ardore, ma oggi siamo soddisfatti di illustrarvi i risultati già conseguiti. Le opere che rilanceranno ulteriormente Ardore sono diverse, tutte attese e fondamentali per il paese. Ben SETTE milioni di euro di opere CERTE già finanziate e/o appaltate o in opera. Un lungo elenco, un impiego di risorse mai visto specie in uno scorcio di legislatura, un’azione corale che rilancerà ulteriormente ARDORE come centro turistico della Locride! Iniziamo con 140mila€ per il rifacimento e la mappatura della toponomastica (opera già affidata); 1.800.000€ per la riqualificazione ed il risparmio energetico dell’illuminazione dell’intero comune (già in corso di gara); 1.320.000€, diviso tra il 2021 ed il 2022, per la riqualificazione urbana della frazione Marina (piazze, marciapiedi e strade) ed Ardore centro; 400mila€ per la riqualificazione delle frazioni e delle aree periferiche (Bombile, Potito, San Nicola e Pantano) e per gli impianti fognari delle cde Landrelli e Salvatore; 300mila€ per la riqualificazione delle cde Vigne e Limachi (già in fase di gara); 400mila€ per un progetto di ampliamento del cimitero; 500mila€ per il tanto atteso nuovo campo sportivo (già appaltato); 300mila€ per la riqualificazione del lungomare (nuovo asfalto, dossi, ben due interventi nell’ex lido Ardor, riqualificazione dell’accesso pedonale davanti piazza della concordia ed arredo urbano – nuove panchine e cestelli). Nel 2022 poi avremo ancora: 420mila€ per il rifacimento della scuola elementare in frazione Marina; 150mila€ per vari interventi di rifacimento della rete idrica; 750mila€ per tre interventi su altrettanto strade interpoderali (Notaro, Vadarè e Sperone) ed infine 420mila€ di un vecchio finanziamento di video sorveglianza finalmente approvato dalla Prefettura ed in attesa di trasferimento dei fondi da parte del Ministero con circa 40 punti. Altri progetti ed idee presto ci auguriamo che diventino realtà, ma per ora ci fermiamo a queste certezze e vi ringraziamo nuovamente per la fiducia che ci avete dato consentendoci di rappresentarvi sperando di esserne sempre all’altezza.

Il Sindaco Giuseppe Campisi a nome dell’Amministrazione Comunale e del coordinamento della lista politica “Ardore Terra Madre”