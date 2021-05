ARDORE Al via alla 4° edizione del Premio “Alfredo Filippone”

R. & P.

L’APS “ Regionale ANAS ITALIA”, indice nuovamente la 4° edizione del Premio “Alfredo Filippone”, ardorese, docente di lettere, persona stimata per il suo lavoro e per come ha condotto la sua intera esistenza, creativo ed innovativo nel modo di insegnare e punto di riferimento per tutti i suoi alunni e per chi ebbe la fortuna di conoscerlo.



Il concorso letterario è riservato agli studenti delle scuole medie italiane.

Gli studenti interessati possono presentare lavori a tema libero a scelta nell’ambito delle materie letterarie insegnate dal prof. Filippone: italiano, storia e geografia.

Ogni autore potrà partecipare al concorso con un solo lavoro (opera culturale).



Non è prevista alcuna tassa di lettura né d’iscrizione.

Gli elaborati – lavori dei partecipanti al concorso, dovranno essere prodotti in cartaceo in due copie dattiloscritte su fogli formato A4, con carattere Times New Roman dimensione 12.



Una copia dovrà essere completamente anonima, non dovrà essere firmata o recare segni particolari atti a permetterne il riconoscimento;



l’altra copia dovrà essere firmata ed inserita in una busta sigillata contenente le generalità del concorrente: nome, cognome, età, indirizzo, numero telefonico, e-mail, scuola, classe e sezione d’appartenenza.

Deve inoltre contenere la dichiarazione attestante che i componimenti presentati sono interamente di propria ed esclusiva creazione ed assolutamente inediti con firma autografa ed originale del candidato.



All’esterno di tale busta dovrà essere scritto “Concorso Alfredo Filippone”.

Il plico presentato dovrà quindi racchiudere la copia anonima e la busta sigillata contenente la copia firmata e le generalità dell’autore.



La copia anonima deve essere inoltrata anche in formato digitale all’indirizzo e-mail segreteria@anasitalia.org.

Il plico dovrà essere inviato a “Regionale Anas Italia”c/o Gianfranco Sorbara, via G. Carducci 110, 89037, Ardore e deve pervenire entro il 30 giugno 2021.

Il mancato rispetto di uno solo dei requisiti è causa d’esclusione.



I dati anagrafici trasmessi verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per attività inerenti al concorso in parola e non verranno trasferiti a soggetti terzi.



Una commissione giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile, sceglierà il vincitore.



Il Premio riservato al vincitore, consiste nella targa “Alfredo Filippone” ed in una borsa di studio del valore di 500€.

A tutti i finalisti sarà consegnato l’attestato di partecipazione.

Verrà inoltre premiata la scuola dell’alunno vincitore.

Verranno infine premiati anche altri studenti con targhe e/o onorificenze.



L’elenco dei finalisti sarà pubblicato sul sito www.anasitalia.org e sui siti internet associati ad esso, due giorni prima della cerimonia di premiazione.

Sarà altresì data comunicazione diretta agli interessati ai recapiti di posta elettronica e/o telefonici che saranno indicati negli atti di partecipazione al concorso.



La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 31 agosto 2021 ad Ardore, i dettagli verranno comunicati successivamente.

L’Associazione si riserva di comunicare, con apposita pubblicazione sul sito eventuali modifiche di luogo, data ed orario della cerimonia.

Il premio sarà consegnato esclusivamente al vincitore che dovrà essere presente alla cerimonia di premiazione; per l’eventuale vincitore proveniente da fuori regione, l’associazione si impegna a coprire le spese di vitto ed alloggio per 2 persone.



L’Associazione si riserva il diritto di stampare o di far pubblicare in qualsiasi momento, senza compenso per i diritti di autore, le opere presentate.

In ogni caso gli elaborati non saranno restituiti.



La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento.



Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell’Associazione e sui siti internet ad esso associati e nei quotidiani a diffusione gratuita.