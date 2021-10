ARDORE A Gianni Amelio il premio internazionale “Francesco Mesiano”

R. & P.

Il Comune di Ardore (RC) e il Centro Studi Ricerche e Formazione “Francesco Misiano” si pregiano di organizzare la VIIIª edizione del Premio Internazionale alla Produzione Cinematografica “Francesco Misiano”, per ricordare l’impegno culturale nel campo della promozione e della produzione cinematografica svolta da Misiano nella Russia degli anni ‘20 e ‘30.

Il Premio, istituito nel 2008 , si tiene a cadenza biennale in Italia e all’estero ed è organizzato sempre in collaborazione con importanti Enti ed Istituzioni culturali.

Francesco Misiano (Ardore, 26 giugno 1884 – Mosca, 16 agosto 1936) è stato un insigne Deputato del Parlamento italiano eletto nel 1919 nei collegi di Napoli e Torino; nel 1921 solo a Torino.

Per la sua dinamica e poliedrica attività, Misiano è stato un cittadino del mondo, impegnato nei campi della politica e della solidarietà transnazionale. Responsabile in Russia del S.O.I. (Soccorso Operaio Internazionale), nel 1924 ha fondato e diretto la sezione cinematografica del S.O.I., la casa di produzione cinematografica Mežrabpom-Rus (nel 1928 Mežrabpom-Film), contribuendo, con centinaia di film e documentari, al successo della stagione unica e irripetibile del cinema sovietico degli anni ‘20. In tale contesto la Mežrabpom – film, diretta da Misiano, ha realizzato alcuni dei più importanti film della cinematografia mondiale, tra i quali LA MADRE (1926), LA FINE DI SAN PIETROBURGO (1927), TEMPESTE SULL’ASIA (1928) di Vsevolod Pudovkin; AELITA (1924) di Jakov Protazanov, IL CAMMINO VERSO LA VITA (1931) di Nikolaj Èkk. Fu Francesco Misiano a distribuire in Germania la pellicola de LA CORAZZATA POTËMKIN (1925) di Sergej Ejzenštejn, proiettata per la prima volta a Berlino il 29 aprile 1926, con l’accompagnamento musicale di Han Eisler.

Significativa è, in tal senso, la rassegna delle personalità della cultura tedesca e internazionale che sostennero le iniziative del S.O.I. e della Mežrabpom: Bertol Brecht, Carl Grünberg, George Grosz, Otto Dix, Sigmund Freud, Roman Rolland, Barbuse, Gor’kij, Dos Passos, Upton Sinclair, Thomas Mann, Anatole France, André Malraux, Bernard Shaw, Ernst Bloch, Erwin Piscator, Joris Ivens, Lotte Lenja, Einstein, Oppenheimer, e tanti altri.

Con la presente ci pregiamo di comunicare la cerimonia di premiazione per la consegna del Premio Internazionale Cinematografico “Francesco Misiano” – Edizione 2021, al regista GIANNI AMELIO .

La cerimonia si svolgerà il 5 novembre, dalle ore 12,00 alle ore 14,00, nella Sala Conferenze di Palazzo Theodoli-Bianchelli, Palazzo dei Gruppi Parlamentari, Via del Corso, Roma.

Nel ringraziarLa per l’attenzione, porgiamo i nostri più Cordiali Saluti.

Il Sindaco Il Presidente del Centro Studi

del Comune di Ardore “Francesco Misiano”

Giuseppe Campisi Giovanni Scarfò