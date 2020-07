ARCHEOCLUB LOCRI Visita ieri dei soci alla mostra sulle macchine del Genio Leonardo a Roccella Jonica

R. & P.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, l’ArcheoClub di Locri con una parte dei soci, minuti di igienizzante e mascherine, hanno deciso di visitare la splendida mostra sulle macchine del Genio Leonardo, allestita presso il Castello Carafa di Roccella Jonica.

I visitatori oltre le opere leonardiane, potranno anche ammirare dalle alture roccellesi, l’incantevole scenario di una parte di costa Jonica unitamente alla storia ed i resti dello stesso castello Carafa.



L’ArcheoClub di Locri intende congratularsi con la società che ha concretizzato il progetto ed il Comune di Roccella, per l’opportunità socio – culturale offerta al territorio in un periodo così difficile, inoltre crediamo sia un’opportunità che debba essere proposta e presa in considerazione anche dalle scuole, come strumento di crescita e formazione per gli studenti del territorio e non solo.



Sul sito ufficiale della mostra, tutti i dettagli relativi ad orari, modalità e tempi per la visita della stessa.