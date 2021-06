Archeoclub Locri, incontro su Scibona e Oliverio

R & P

Venerdì 25 giugno, in modalità remoto, si è svolto l’incontro sugli archeologi Scibona e Oliverio. La manifestazione è stata promossa dalle sedi ArcheoClub di Locri e di Messina. Dopo i saluti dei presidenti Nicola Monteleone e Bernardo Fazio è intervenuta Concetta Giuffrè Scibona, moglie del compianto archeologo Scibona. La lectio magiatralis è stata tenuta dalla prof.ssa Caterina Ingoglia, che ha tracciato profilo professionale e personale di Giacomo Scibona, mentre Claudio Sabbione ha delineato la figura di Gaspare Oliverio.

Come presidente della sede locale locrese mi ritengo soddisfatto della serata culturale, molto partecipata e ricca di spunti etici e culturali, grazie all’ intervento di Caterina Ingoglia che attraverso la descrizione del dott Scibona, eccellenza peloritana, ha sottolineando le peculiarità dell’archeologo e l’importanza di fare rete, Claudio Sabbione che ha ripercorso le fasi vitali di Gaspare Oliverio facendo emergere i punti salienti dell’archeologia magnogreca. Sono sempre più certo che offrire conoscenze e dare memoria a chi prima di noi, ha profuso cultura, ha ricercato la verità è importante per far comprendere alle nuove generazioni la nostra storia ed il nostro meraviglioso patrimonio storico e culturale. Un ricordo colmo di riconoscenza ai dottori Scibona e Oliverio, che ci lasciano un’eredità morale, sociale e culturale di grande levatura. Ad maiora semper

Nicola Monteleone Presidente Archeoclub Locri