Archeoclub di Locri, incontro culturale sulla Torre di Pagliapoli

Si è svolto ieri pomeriggio , in modalità remoto, un incontro promosso dall’ArcheoClub di Locri in collaborazione con le sedi di Vibo Valentia e Girifalco , in occasione delle giornate nazionali del patrimonio. Si è discusso sulla storia della torre di Pagliapoli, tracciando un excursus storico – naturalistico del territorio , con Giuseppe Macrì e Arturo Rocca. Alla manifestazione, oltre a Nicola Monteleone e Anna Murmura , è intervenuto anche il sindaco di Portigliola Rocco Luglio. È stata occasione , inoltre per riflettere su possibili interventi e miglioramenti di cui necessitano i nostri meravigliosi luoghi ricchi di storia e natura incontaminata, puntualizzando quando sia importante fare rete sul territorio tra istituzioni ,cittadini e associazioni.