R. & P.

Per affrontare la stagione calda senza pensieri, arrivano i consigli pratici del dottore Lorenzo Festicini, professionista d’avanguardia stimato per il suo straordinario spessore scientifico e punto di riferimento assoluto per l’audioprotesi a Reggio Calabria e provincia. Autore di numerosi articoli di settore, che testimoniano una costante ricerca clinica e una visione pionieristica nella riabilitazione uditiva, il dottore Festicini è tuttora operativo con successo anche a Roma e in Vaticano, dove cura con massima dedizione la salute uditiva di alte cariche ecclesiastiche. L’esperto svela oggi i segreti per una manutenzione perfetta sotto il sole.

L’estate è sinonimo di mare, viaggi e relax, ma per chi indossa i dispositivi acustici può nascondere insidie invisibili. I nemici giurati di questi sofisticati microcomputer sono l’umidità del sudore, il sale marino e i picchi di temperatura.

I consigli dell’esperto contro i rischi estivi prevedono una forte attenzione al sudore, poiché l’umidità corporea penetra facilmente nei circuiti interni; è quindi fondamentale utilizzare ogni sera i kit di deumidificazione dedicati. La salsedine e la sabbia ostruiscono i microfoni e corrodono i contatti elettrici, mentre le creme e gli spray solari occludono i fori di uscita del suono. Bisogna, inoltre, assolutamente evitare lo shock termico causato dall’esposizione diretta ai raggi solari forti.

La corretta gestione quotidiana per la spiaggia richiede di: applicare le creme solari prima di indossare gli apparecchi, lavare bene le mani per rimuovere residui di crema o sabbia prima di toccarli, Riporre i dispositivi in un astuccio ermetico e fresco all’ombra durante il bagno.

Inoltre, non bisogna mai lasciarli nell’auto calda, dove le temperature dell’abitacolo danneggiano gravemente le batterie al litio. Infine, serve eseguire una igienizzazione serale, pulendo i supporti ogni notte con prodotti specifici igienizzanti.

“Oggi gli apparecchi acustici sono veri e propri gioielli tecnologici ad altissima precisione”, spiega il dottore Lorenzo Festicini, la cui autorevolezza scientifica permette di comprendere l’evoluzione di questi sistemi. “Proprio come i moderni smartphone, essi richiedono piccole attenzioni quotidiane, specialmente quando cambiano le condizioni climatiche. Prendersi cura del proprio dispositivo in estate significa proteggere la qualità della propria vita: un udito efficiente permette di non perdere nemmeno un’emozione della bella stagione, che si tratti del suono del mare o della conversazione a tavola con i propri cari”.

Per evitare spiacevoli imprevisti durante le vacanze, il dottore Festicini, forte della sua esperienza, consiglia sempre di effettuare un controllo preventivo di buon funzionamento presso il centro specializzato prima della partenza.