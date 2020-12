APP IMMUNI La Consulta giovanile di Caulonia aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa da “Roccella prima di tutto”

R. & P.

In questo momento così delicato è necessario utilizzare e diffondere tutti gli strumenti di prevenzione a nostra disposizione.

Abbiamo aderito alla campagna di sensibilizzazione, promossa dal movimento giovanile roccellese “Roccella prima di tutto”, per l’utilizzo dell’App Immuni.

La nostra adesione al progetto prevede:



– l’invito alle attività commerciali cauloniesi di esibire una infografica in cui si indica che il personale di quell’esercizio utilizza Immuni, l’applicazione per smartphone lanciata dal Ministero della Salute, utilissimo mezzo di contact tracing per eventuali casi di positività al Covid-19;

– la modifiche della nostra immagine del profilo su facebook con l’adesivo Immuni con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo della stessa, garantendo, attraverso gli esercizi commerciali la sua diffusione nei maggiori punti di ritrovo del Paese.

Crediamo fortemente che da questo piccolo progetto possa nascere una proficua collaborazione con i giovani di tutto il nostro territorio. È dalle piccole cose che nascono le grandi cose.

#Viviamoinsicurezza

Vi lasciamo il link per poter cambiare l’immagine del profilo Facebook:http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1700865363416722

Ufficio Stampa Consulta Giovanile Caulonia